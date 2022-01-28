Antalya kampındaki Beşiktaş'ta Ghezzal takımla çalıştı



Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)BEŞİKTAŞ'ın Antalya kampına dün akşam dahil olan Rachid Ghezzal, takımla çalışmaya başladı. Siyah beyazlılarda Mehmet Topal yeni imajıyla dikkati çekerken, oyuncuların neşeli olduğu görüldü.

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanın 45 dakikalık bölümü salonda yapılırken, kalan kısmı ise yeşil zeminde devam etti. Siyah-beyazlıların sahada yaptığı antrenman yarı alanda toplu oyunlar üzerine kurulurken, ardından yarı alanda çift kale maçla sona erdi. Valentin Rosier ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle dün akşam saatlerinde kampa dahil olan Rachid Ghezzal ise ilk kez takımla çalışmalara katıldı. Yeşil zeminde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların neşeli olduğu görülürken, futbolcular birbiriyle şakalaştı. Takımın tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal'ın bıyıklı yeni imajı ise dikkati çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Teknik direktör Önder Karaveli detay

Mehmet Topal detay

Ghezzal detay

Toplu çalışmalar detay

Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2022-01-28 13:14:19



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