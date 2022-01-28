Jandarma personeli donmak üzere olan kuşu elleriyle ısıttı, beresiyle sardı

Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde jandarma personeli, donmak üzereyken bulunan kızılgerdan kuşunu elleriyle ısıtmaya çalıştı, beresiyle sardı. Kuş kendine gelmesinin ardından doğaya salındı.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardım ederken, Antalya-Konya yolunda donmak üzere olan kızılgerdan kuşu buldu. Jandarma personeli kuşu elleriyle ısıtmaya çalıştı, beresiyle sardı. Jandarma ekiplerinin korumaya aldığı kızılgerdan, kendine gelmesinin ardından doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN
2022-01-28 13:09:57
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