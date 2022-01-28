Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı



Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımların futbolcuları ve teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve bazı oyuncular, Yeni Malatyasporlu oyunculardan Sadık Çiftpınar ile bazı takım arkadaşları, Altay takımının yanı sıra Spor Toto 1. Lig'de lider konumda yer alan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve bazı oyuncuları, MKE Ankaragücü oyuncuları yan yana saf tuttu. Makedon futbol takımı Shkupi oyuncuları da camide cuma namazı kıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oyuncuların camiye

-Gaziantep FK teknik Direktörü Erol Bulut detay

-Cami, sinegog ve kilise detay

-Oyuncuların Dinler Bahçesi'ne girişi detay

-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2022-01-28 13:50:55



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