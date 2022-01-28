Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri Cuma namazını ‘Dinler Bahçesi’nde kıldı

Antalya’da kamp yapan Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerdeki takımların futbolcuları ile teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için camii, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu ‘Dinler Bahçesi’ne geldi.

Liglere verilen arada Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ne gelerek kampları sürdüren Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerdeki takımların futbolcuları ile teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için camii, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne takım otobüsleriyle geldiler. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Malatyaspor, Altay, Spor Toto 1. Lig’de lider konumdaki Ümraniyespor'la, MKE Ankaragücü’nün yanı sıra Makedon futbol takımı Shkupi teknik ekip ve oyuncuları da camii içinde ve bahçesinde yan yana saf tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.