Kaş Belediyesi Güreş Takımı Antalya’da 4 birincilik aldı

Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği tamamlandı. Kaş Belediyesi Güreş Takımı, şampiyonada 4 birincilik aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 2226 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen şampiyonada, 10 sporcuyla mücadele eden Kaş Belediyesi Güreş Takımı, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.

Döşemealtı Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmalar sonunda, Genç Kadınlar’da Kaş Belediyesinin sporcularından 50 kiloda Ayşe Yeşildağ ve 53 kiloda Ayşe Hilal Bozdağ, birincilik madalyasının sahibi oldu. 62 kiloda Hatice Naz Dayı ve 65 kiloda Yarengül Karakurum, ikinciliği elde etti. Yıldız Kadınlar’da birinci 46 kiloda Ayşe Yeşildağ ve 61 kiloda Hatice Naz Dayı, ikinci 65 kiloda Yarengul Karakurum, üçüncü 53 kiloda Ayşe Hilal Bozdağ oldu.

Yıldız Erkekler’de grekoromen 65 kiloda Mustafa Tunç, Genç Erkekler’de serbest stil 86 kiloda Tunahan Hasar, üçüncü sırada yer aldı. Kaş Belediyesi Güreş Takımı, grup müsabakaları ve Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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