Antalyaspor, N’dao’yu transfer etti

FT Antalyaspor, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımından N’dao’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

FT Antalyaspor kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Admir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins’i kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Alassane N’dao’yu da transfer etti. Kırmızıbeyazlılar, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımından Alassane N'dao’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu N’dao bu sezon 13 kez çıktığı lig maçlarında 1 gol, 1 asist üretti. N’dao kırmızıbeyazlı takımda 28 numaralı formayı giyecek.



"Geldim, gördüm, hazırım"

Kırmızı beyazlılar transferi paylaştığı bir video ile açıkladı. Videoda N’dao, 'Geldim, geldim Antalyaspor’dayım. Evet çok güzel, burada insanlar çok cana yakın. Bizi başarıya götürecek şeyde bu. Sevinçlerimizi büyütmek için benim de böyle güçlü bir aileye ihtiyacım vardı. İhtiyacım olan tüm güzel hisler burada var. Ben N’dao, geldim, gördüm, hazırım" dedi.

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