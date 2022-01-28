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Sokağa bırakılıp aç kalan pitbullar, 1 günlük keçi yavrusunu alıp kaçtı Şikayet üzerine bölgede başıboş 3 pitbull cinsi köpek yakalanıp barınağa teslim edildi

İHA

Sokağa bırakılıp aç kalan pitbullar, 1 günlük keçi yavrusunu alıp kaçtı Şikayet üzerine bölgede başıboş 3 pitbull cinsi köpek yakalanıp barınağa teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan kadın, sokağa bırakılan pitbull cinsi yasaklı köpeklerin 1 günlük oğlağı kaçırdığı ihbarı üzerine başıboş 3 pitbull yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.
Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi türlerden oluşan yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak'ta doldu. Kısırlaştırma, çip taktırarak kayıt altına aldırma masraflarından kaçınan çok sayıda köpek sahibi, işlem yapılmadan sokağa terk edilen köpekler için 40 bin 860 lira idari para cezası uygulanacak olmasına rağmen köpeklerini sokağa bıraktı. Manavgat’ın değişik noktalarından gelen ihbarları değerlendiren Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları geçici barındırma merkezi görevlileri, ihbar gelen yerlerdeki başıboş yasaklı ırkları yakalayarak barınağa getiriyor. Barınakta şu ana kadar 170’in üzerinde yasaklı ırk bulunduğu bildirildi.

“Buzağıdan sonra şimdi de oğlak”
Geçen hafta Sarılar Mahallesinde sokak köpeklerinin buzağıyı telef etmesinin ardından dünde kum mevkiinde 1 günlük oğlak yavrusu iddiaya göre pitbull kurbanı oldu. Kum mevkiinde tersaneler ve barınağın bulunduğu bölgede kızıyla birlikte koyun otlatan İsa Şen, başı boş pitbulların sürüsüne saldırdığı ve oğlağını kaçırıp yediklerini belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Manavgat Belediyesi Barınak görevlileriyle birlikte koyun ve keçilerin otlatıldığı bölgeye gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, tersane içerisinde ve çevresinde başıboş gezen 3 adet pitbullu yakaladı. Yakalanan pitbullar barınak görevlileri tarafından kısırlaştırılmak ve diğer işlemleri için barınağa götürüldü. Yapılan ihbara rağmen gerekli idari para cezasını uygulamakla yükümlü Tarım İlçe Müdürlüğü görevlilerinin olay yerine gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

“1 günlük oğlağımı götürdüler”
Tersaneler çevresinde çok sayıda pitbulun başıboş gezdiğini belirten Fatmana Şen, “Pitbullar sık sık ağılımıza kadar girerek hayvanlarımıza saldırıyor. Daha önce koyun ve keçilerimize saldırıp yaraladı. Dün akşam bir keçimiz doğum yaptı. Uzun bir aradan sonra oğlağımız oldu. Sabah erkenden 23 tane pitbullun oğlağı kapıp gittiğini gördüm. Elimden bir şey gelmedi” dedi.

“Köpeklerimizi sokağa bırakmayalım”
Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi Veteriner Hekimlerinden Zafer Erkan, sürüye saldıran 3 tane başıboş pitbullun barınakta gerekli işlemlerinin yapılarak kontrol altına alınacağını belirterek “Gün geçmiyor ki sokakta başıboş yasaklı köpek ihbarı gelmesin. Köpek sahiplerine seslenmek istiyorum, lütfen köpeklerinizin işlemlerini yaptırın ve sokağa bırakmayın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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