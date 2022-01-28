Fenerbahçe, Antalya’da hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’e verilen milli arada Fenerbahçe hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde koşu çalışmaları yaparken antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise sarılacivertli futbolcular şut çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de kamp kadrosunda yer alan Filip Novak’ın tedavisi sürerken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı topla çalışmalarını sürdürdü.

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