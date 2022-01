Junior Caiçara: “Düşüncelerimi Aykut Kocaman’ın yüzüne söylemeliydim” Başakşehir’in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara: “Trabzonspor, Visca’ya sahip olduğu için çok şanslı” Caiçara: "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi" Caiçara: “Şampiyonluğu hatırlatması için baykuş dövmesi yaptırabilirim”

Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, Antalya kampında İHA'ya konuştu. Aykut Kocaman’ı sosyal medya üzerinden eleştirmesinin yanlış olduğunu söyleyen Caiçara, “Düşüncelerimi gidip kendisine söylemem gerekirdi. Bu konuda hatalıydım” dedi. Trabzonspor’un Visca’yı kadrosuna kattığı için şanslı olduğunu da dile getiren başarılı oyuncu, sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade etti.

Başakşehir’in yıldız isimlerinden Junior Caiçara, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Sezon başında yaşanan kötü başlangıç ve ardından yakalanan ivme hakkında 32 yaşındaki futbolcu, “Sezona iyi başlayamadık. İstediğimiz performansa ulaşma noktasında sıkıntılar yaşadık. Bunun nedenlerine bakarsak, kadromuzda değişiklikler oldu. Ama bir antrenör değişikliği oldu. Emre hoca geldikten sonra takımda birçok şey değişmeye başladı. Oyun planımız, oyun felsefemiz, oyuncuların oyuna bakış açısı değişti, pozitif anlamda. Bu değişikliklerin ardından alınan galibiyetler de tesadüf olmadı. İyi bir ivme yakaladık. Son 2 haftaya kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Son 2 hafta galip gelemedik. İyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Antalya kampı da verimli geçiyor bizim için. İyi şekilde devam etmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Aykut hocanın yüzüne söylemeliydim”

Sezon başında bir önceki teknik direktör Aykut Kocaman’ı sosyal medyadan eleştirdiği için kadro dışı kalan Junior Caiçara, kadroda olmadığı 5 maçlık periyodun kendisi için zorlu geçtiğini aktararak, “Başakşehir kariyerim boyunca hiç bu kadar yalnız kalmamıştım. Benim hatamı dile getirmek gerekirse, Aykut Kocaman’la direkt olarak konuşmam gerekirdi. Ben orada sistemimizden, kulüp vizyonumuzdan ve futbol mantalitemizin atak futbol olduğundan bahsetmek istemiştim ancak sonrasında yaptığım hareketin genç oyunculara ne kadar kötü bir örnek olduğunu anladım. Zaten sonrasında Aykut hocadan da çok özür dilemiştim. Bunu yapmak yerine başkanımızla, Aykut hocayla, çalışanlarla konuşmak çok daha iyi olurdu. Tekrardan kendisinden özür diliyorum ve diledim. Bilmiyorum kabul etti mi? Ancak benim onunla ilgili hiçbir sorunum yok. Herhangi bir problemim olmadı. Çok iyi bir insan kendisi. Bana yaklaşımı da çok iyiydi. Çok iyi bir kariyeri var. Milli takım dışında büyük kulüplerde çalışıp şampiyonluk yaşamış bir isim. Benim belirtmek istediğim, Başakşehir’in DNA’sında atak futbolu vardı ve hocamızın oynattığı futbol bizim takımımızın tersi bir mantalitede ilerliyordu. Bunu dile getirme yöntemim hatalıydı. Kendisinden tekrar özür diliyorum. Ancak bu durum da geride kaldı. Biz Başakşehir olarak önümüze bakacağız” cümlelerine yer verdi.



“Yaptığım genç oyunculara kötü örnek oldu”

Kadro dışı kaldığı günleri kariyerinin en zorlu günleri olarak belirten Caiçara, “Daha önce bunu hiç yaşamamıştım. çok zordu. Kulüp bu süreçte bazı sıkıntıları giderme açısından yardımcı oldu. Bazı şeyler yatışana kadar. Sıcak dönemler benim için zorluydu. Takımdan ayrı kalıyorsunuz ve diğer sahada genç oyuncularla ayrı bir idman yapıyorsunuz. Bu hareket genç oyunculara da kötü örnek oldu. Ancak dediğim gibi bu geride kaldı” diyerek devam etti.



“Beşiktaş maçında A takıma yeni çıkmış genç bir oyuncu gibiydim”

Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinin ardından kendisinin de kadro dışı kalma cezasının bitmesiyle birlikte ilk 11’e dönen Caiçara, Beşiktaş karşısında oynadığı maçta kendisini A takıma yeni çıkmış genç bir oyuncu gibi hissettiğini ifade ederek, “Takıma katıldıktan sonraki mutluluğumu tarif edemem. Hocama da teşekkür ederim bana bu fırsatı tekrar verdiği için. Ben de bu fırsatı tepmeme adına en iyisini verme düşüncesiyle hareket ettim. Bu şekilde devam ediyorum. Her şeyimi vermek istiyorum ki Başakşehir ligi en iyi şekilde bitirsin. Olan olayların ardından takıma tekrar katılınca adapte olma süreci biraz zordu. Bir oyuncu olarak sürekli istikrarlı olmanız için süre almanız gerekiyor. Benim de oynama süremin eksik olmasından dolayı bunu yakalayamadığımı söyleyebilirim. Çok daha iyi olabilirdi. Defansta çok daha sağlam, ileride daha üretken, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak isterdim. Ama sezonun geri kalanında çok daha iyi olacağımı söyleyebilirim” dedi.



“Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne katılmak”

Sözlerini Başakşehir’in hedefleriyle ilgili sürdüren Junior Caiçara, “Gerçekten özledim Avrupa maçlarında forma giymeyi. İkinci yarı bizim için daha zorlu geçecek. Kadroda giden ve gelen oyuncularımız oldu. Rakipleri de çözmemiz gerekiyor. Rakipler de alışılagelmiş Başakşehir’in iyi futbolunu analiz ederken artık çok daha tanıyarak mücadele edecekler. Oyunu daha iyi okumamız, hocamızın oyun felsefesini daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. İlk yarıda çok puan kaybettik ama bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Saha içi organizasyonu üstün taraf her maçta bizdik. Rakiplere oranla topa daha çok sahip olan bizdik. Oyunu kontrol altına alma noktasında çok daha güçlüydük. Saha içi organizasyonumuz ileri seviyedeydi. Maçların genelinde 78 net pozisyon üretip gole çeviremeyen de bizdik, rakiplerin 1 kez gelip gol attığı takım da bizdik. Dolayısıyla bu eksikliği giderme anlamında Antalya kampının çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Yeni oyuncuların adaptasyon sürecine etkisi, takım içi iletişimin ilerlemesi hem de oyun felsefesini oturtma anlamında kamp çok olumlu ilerliyor. Hocamızın da söylediği gibi takımı ligin sonunda en yukarıda görmeyi hedefliyoruz. UEFA Avrupa Ligi ve tabii ki Şampiyonlar Ligi’ne katılmak bizim hedefimiz” şeklinde konuştu.



“Trabzonspor’un çok şanslı olduğunu söyleyebilirim”

Takımdan ayrılan Edin Visca hakkındaki düşüncelerini de aktaran Brezilyalı, “Herkes tarafından net şekilde biliniyor ki, Başakşehir sadece bir oyuncusunu değil, çok büyük bir liderini ve iyi bir oyuncusunu kaybetti. Sadece bizim için değil, Süper Lig’deki en iyi oyuncu diye adlandırabilirim Visca'yı. Biz de büyük bir kan kaybettik ama Serdar takıma katıldı. O da bu potansiyele sahip bir oyuncu. Adapte olması için biraz zaman gerekiyor. Bunu yakaladığı zaman Visca’nın bıraktığı seviyeye ulaşma gayretini sürdürecektir, umarım başaracaktır da. Trabzonspor’a baktığımızda çok şanslı bir takım olduklarını söyleyebilirim. Türkiye’deki en iyi oyuncuyu transfer ettiler, ligde de çok iyi bir grafik sergiliyorlar. Umarım Edin Visca da en iyi performansını sergileyecektir. Kendisine şans diliyorum” diye konuştu.



“Yaşadığımız şampiyonlukta Emre Belözoğlu’nun da katkısı vardı”

Takımın başında olan Emre Belözoğlu’nun daha önce takım arkadaşı olmasına ilişkin duygularını da anlatan Caiçara, “Hoca için gerçekten çok iyi şeyler söylerim. Kendisini 2 yönlü olarak değerlendirmek istiyorum. Hoca olarak çok iyi bir seviye yakaladı. Oyuncu olarak da sadece bizde değil, sadece kaptanlığı ve iyi oyunuyla değil, Avrupa’da da kendisini kanıtlayarak Türkiye’de büyük takımlarda oynayarak kendisini gösterdi. Onun için üzgün olduğum yegane şey, bizde oluşturduğu şampiyonluk temelini yaşayamadan Fenerbahçe'ye gitti. Ancak bu şampiyonluktaki oyun felsefemizin temelini oluşturan en büyük parçalardan birisi Emre Belözoğlu’ydu. Hoca olarak da çok iyi bir başlangıç yaptı. Takım içinde ağabey ve kaptan izlenimiyle bize yardımcı oluyor. Genç oyuncularla da bu şekilde ilgileniyor. Genç yaşta başarıyla başladığı antrenörlük kariyerine umarım bu şekilde devam eder ve kendisini çok daha yukarıya taşır” açıklamasını yaptı.



“Şu anda sadece futbola odaklandım”

Başakşehir ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Caiçara, futbolun ardından teknik adamlık düşünüp düşünmediğiyle ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi: “Şu anda bir şeyler söylemek zor. 2 sene sonraki fiziksel durumumu kestirmek kolay olmayacak. Ama vücudumu çok iyi tanıyorum ve 2 sene sonra da güçlü olacağımı biliyorum. Dolayısıyla oynayabildiğim kadar devam edeceğim. Türkiye’de çok mutluyum. Ailem burada mutlu şekilde hayatlarına devam ediyor. Burada kalmak için her şey benim adıma olumlu. Teknik adamlık konusunu ise henüz düşünmüyorum. O aşamaya gelmedim. Oyuncu olarak şu anda mental gücümü sahaya odaklamış durumdayım. Gelecek neler gösterecek bilmiyorum. Belki düşüncem değişim ancak şu anda futbolcu olarak en iyi maçlarımın ve en iyi gayretimin içinde olacağım.”



“Şükürler olsun Nwakaeme, o maçta oynamadı!”

Süper Lig’deki en iyi oyuncuların Nwakaeme ve Visca olduğunu söyleyen Caiçara, Trabzon deplasmanında Nwakaeme’nin sakat olmasından dolayı şanslı olduğunu belirterek, “Trabzonspor deplasmanında oynadığımızda gerçekten şanslıydım. Şükürler olsun ki Trabzonspor maçında ona karşı oynamadım, çok zorluk yaşayabilirdim. çok güçlü oyuncular ve ikisine de bol şans diliyorum. Verdikleri performanstan dolayı bir alkışı hak ediyorlar” dedi.

Kendi takımında karşı karşıya gelmek istemeyeceği oyuncuları da açıklayan Caiçara, “Serdar gerçekten çok iyi bir oyuncu. Henüz kendisini takımımızda kanıtlayamadı, ufak bir sakatlık problemi yaşadı. Ona karşı oynadığımda çok zorlanabileceğimi düşünüyorum. Diğer taraftan forvet oyuncumuz Okaka da beni çok zorlardı. Çok güçlü. Ayrıca Chadli de top tekniği çok yüksek bir oyuncu. Sadece onlara karşı oynama anlamında değil, rakip takımlara bela olma anlamında da çok yetenekli futbolcular” diyerek devam etti.



“Bu ligde çok iyi sağ bekler var”

Türkiye’de forma giydiği süre içinde çok iyi sağ bek oyuncuları gördüğünü de söyleyen Caiçara, “Bu ligde gerçekten çok kaliteli sağ bekler var. Galatasaray’da daha önce oynayan Mariano, Fenerbahçe’de oynayan Isla çok iyi işler yaptı. Şu anda Rizespor’da oynayan, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Gökhan Gönül çok iyi sağ bekler. Gökhan şu anda biraz yaşlansa da çok tecrübeli ve kalitesi üst seviyede bir oyuncu. Boey, Skubic ve birçok daha çok iyi sağ bek var ligde. Beşiktaş’ta oynayan Rosier var. Neredeyse bütün takımların çok iyi sağ bek oyuncuları var” dedi.



“Baykuş dövmesi yaptırabilirim”

Vücudunda çok sayıda dövme olduğunu ve her dövmesinin bir anlamı olduğunu hatırlatan Caiçara, “Dövmelerimin anlamları var. En özeli kalbimin altındaki İsa dövmesi. Ben ve ailem iyi bir Hristiyan olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer dinleri kıyaslama anlamında söylemiyorum bunları. Vücudumun birçok yerinde özel diye adlandırabileceğim dövmeler var. Şampiyonluktan sonra dövme yaptırmadım. Henüz o cesareti yakalayamadım ama bana şampiyonluğu hatırlatacak bir baykuş dövmesi yaptırmak istiyorum” cümleleriyle açıklamalarını tamamladı.

