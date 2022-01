Polisin takibiyle yakalanan sürücünün 'adam öldürmeye teşebbüs'ten arandığı ortaya çıktı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kullandığı otomobille polisten kaçan, yapılan takiple yakalanan A.N.´nin (17), 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi´nde meydana geldi. Uygulama yapan motosikletli yunus polisleri şüphe üzerine 45 S 0102 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Polisin telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Takip sırasında otomobil, bankete çarptı. Sürücü yaklaşık 1 kilometre daha ilerledikten sonra Cengiz Toytunç Caddesi Kışla Mahallesi 49 Sokak´ta otomobili bırakıp kaçtı. Polisin peşine düştüğü sürücü, saklandığı apartmanın girişinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken isminin A.N. olduğu belirlenen sürücü olay yerindeki basın mensuplarına, "Çek abi cinayetten aranıyor" dedi.

Yapılan sorgulamada 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan arandığını belirlenen A.N., emniyete götürüldü. A.N. hakkında ayrıca ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme suçlarından da işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-29 10:59:53



