Antalya'da Düzensiz Göçle Mücadele Huzur ve Güven uygulamasında 11 gözaltı

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven uygulamasında 6 bin 806 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şahıs gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; 168 tim ve 523 personel ile Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda; 6 bin 806 şahıs sorgulanarak, 444'ü yabancı uyruklu şahıstan 415 yabancı uyruklu şahsa idari işlem yapıldı. Denetimlerde yakalanan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 araç sürücüsüne 6458 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılarak, 3 kişiye toplam 107 bin 665 TL idari para cezası uygulandı.

402 Suriye uyruklu şahsa yol izin belgeleri olmadığından geçici korunma illerine gitmeleri konusunda tebliğ yapıldı. Ayrıca 11 yabancı uyruklu şahıs Yasadışı Bulunma/İzinsiz Çalışmak suçlarından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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