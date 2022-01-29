Beşiktaş'ta laktat testi yapıldı

Antalya kampındaki 4. gününü geçiren siyahbeyazlılarda futbolcular, sabah yapılan antrenmanda laktat testine tabi tutuldu.
Milli maç için lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, kampın 4. gününde laktat testi gerçekleştirdi. Futbolcular iki gruba ayrılırken, ilk grup sahada laktat testine tabi tutulurken, diğer grup ise salonda hazırlık yaptı. İlk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın, basına kapalı bölümünde ise diğer grup sahada laktat testinden geçti. Özel programı dahilinde 3 gün boyunca takımdan aynı çalışan Rosier, sabah takımla birlikte teste girdi. Hazırlıklarını sürdürecek olan siyahbeyazlılar, akşam ikinci antrenmanını yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.