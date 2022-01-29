'Şahin göz' kural ihlallerini havadan tespit etti; sürücülere ceza yağdı



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, jandarmanın 'şahin göz' diye tabir edilen özel maksatlı Sikorsky tipi helikopteriyle havadan, uygulama noktalarıyla da karadan yaptığı denetimde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 192 sürücüye 118 bin 54 TL ceza uygulandı.

Antalya Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında sürücü kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan 'yakalanma riski' duygusunu maksimuma çıkarmak amacıyla Korkuteli, Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen özel maksatlı Sikorksy helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

'Şahin göz' diye tabir edilen özel maksatlı Sikorsky tipi helikopterle kış şartlarının zorlu geçtiği yollarda yapılan denetimlerde; yoğun kar yağışında kapanan yollar, alternatif güzergahlar, çığ düşme ihtimali olan yol kesimleri ile sürücülerin zorlu hava şartlarından etkilenmemesi için her türlü tedbirler kontrol edildi.

Yerde görev yapan jandarma trafik timlerince kış lastiği, kar zinciri, silecek, fren, ilk yardım ekipmanı, ısıtma sistemleri gibi araçların kış şartlarına hazırlıklarının denetimlerinin yapıldığı uygulamada 1200 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 178 araca yönelik 113 bin TL ceza yazıldı. Havadan denetim gerçekleştirilen helikopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 sürücüye ise 5 bin 54 TL ceza uygulandı.

Denetimler sırasında sürücülere kış şartlarında araç kullanmanın incelikleri konulu broşür dağıtıldı, sürücüler bilgilendirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-01-29 12:26:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.