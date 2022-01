Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti

Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'e (40) ilgi duyduğunu öne sürdüğü arkadaşı Kadir Demir'i (39), çıkan tartışmada öldürüp cinsel organını kesti. Cesedi gömmek için otel yakınındaki parkta çukur kazarken görülen Küçükaltun, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı. Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser´e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir´i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı.

Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN

2022-01-29 13:15:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.