Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Sürücü ve vatandaşların müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 13.50 sırasında Yeni Mahallesi 2441 Sokak üzerinde meydana geldi. Ramazan Erdoğmuş idaresindeki 34 CIU 101 plakalı otomobil seyir halindeyken biranda motor bölümünden alevler çıkmaya başladı. Otomobili durduran Erdoğmuş ve yolu olarak bulunan iki kişi kendilerini dışarı attı. Çevredekiler hemen yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ramazan Erdoğmuş, aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İçi ve motor bölümü yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve araçtaki gençler, otomobilin kaputunu açabilmek için büyük çaba sarfetti. LPG sistemli araç gerekli, soğutmanın ardından çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise gençlerin aracın kapısını açtıktan sonra siyah dumanların çıktığı bir kişinin ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

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