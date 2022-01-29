Kıbrıs gazisi vefat etti

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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Kıbrıs Gazisi Osman Bölükbaşı Kuvat (70), tedavi gördüğü Antalya Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Gazi Osman Bölükbaşı Kuvat, Korkuteli’de yaşayan kızı Zahide Aksoy’un evinde duanın ardından toprağa verilmek üzere Denizli'nin Çivril ilçesine gönderildi.

Korkuteli’de yapılan duaya, Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, MHP İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şube Başkanı Mehmet Çoban, Korkutelili Kıbrıs gazileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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