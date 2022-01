Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde apart evde bıçaklanarak öldürülen şahsın, kıskançlık yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi çift ise adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakaladı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir'in (39) cesedi bulundu.

Öldürülen Kadir Demir’in fotoğrafçılık yaptığı, Elvan K. ile arkadaş olduğu eşi Nadya A.G.'ye olan ilgileri nedeniyle tartıştıkları bildirildi. Tartışma sırasında, Kadir Demir bıçaklanmak suretiyle yaşamını yitirirken, Elvan K.’nin de parmaklarının kesildiği belirlendi. Olayın Elvan K. ile Nadya A.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahısların 2.5 yıldır kiracısı olduğunu belirten Ali Cemil Ünal, "Adam kendisi Çorumlu eşini de Almanya uyruklu olarak tanıttı. Bana evde telefon üzerine çalıştıklarını söyledi. Her ay kirasını verirdi. Bana karşı bir şeyi yoktu. Dün gece bu olaylar olmuş. Beni de gece jandarma aramış. Sabah geldim. İfade verdim. Mezarı da ben sonradan gördüm" sözlerine yer verdi.

