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Alanyalı çocuklar Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen 500 ton karla eğlendi

İHA

Alanyalı çocuklar Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilen 500 ton karla eğlendi

Alanya Belediyesi Gedevet Yaylası Taşatan mevkiinden kamyonlarla getirdiği yaklaşık 500 ton karı, İskele Şelale Meydanı’na dökerek vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.
Alanya Belediyesi, Gedevet Yaylası’ndan getirdiği 14 kamyon karı, İskele Şelale Meydanı’na dökerek vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. İlk defa kar gören çocukların sevincine ortak olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çocuklarla bol bol kartopu oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Torosların zirvesinden getirilen yaklaşık 500 ton karla birlikte kent merkezindeki çocukların kartopu oynama hayalini Başkan Yücel gerçeğe dönüştürürken aileler de eğlenceye ortak oldu.

Festival tadında eğlence
Yaklaşık 500 ton karda çocuklar doyasıya eğlenirken, festival havasında geçen 2022 Alanya Kar Şenliği organizasyonunda 7’den 77’ye herkes mutlu bir gün geçirdi. Yemek standı, dinlenme alanı ve çocuklar için hazırlanan sürprizler, şenliğe renk kattı. Ayrıca, kurulan sahnede Didem Durusoy konser verirken Jonglör Alaaddin Şov ve Sihirbaz Kutay gösterisini izleyen çocuklar ve aileleri, sömestr tatilinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Kar yağan bölgelere gidemeyen çocuklar için
Başkan Yücel, yıllardır düzenlenen ve geleneksel hale getirilen kar şenliğini bu yıl da sömestre denk getirerek çocuklara karne hediyesi verdiklerini söyledi. Yücel, “Kar yağışının olmasıyla birlikte çocuklarımıza karne hediyesi olarak Torosların zirvesinden yaklaşık 500 ton kar getirdik. Gördüğünüz gibi kara gidemeyen çocuklarımız bugün burada gün boyu eğlenme şansı buldular. Biz de bunu bir festival havasına dönüştürmeye çalıştık. Buradaki oluşturduğumuz çeşitli aktiviteler ve kar alanıyla çocuklarımız ve aileleri gün boyu burada eğlenme fırsatı buldular. Çocuklarımıza unutulmaz bir karne hediyesi vermiş olduk” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Yücel, Macera Parkı’nın açılışını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştireceklerini müjdeleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Kızılalan’da oluşturduğumuz Macera Parkı’mız bitme aşamasına geldi. Çocuklarımız ve aileleri için 118 bin metrekarelik alana çocuklarımızın ve ailelerinin gün boyu eğlenebileceği bir alan oluşturduk. İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda çocuklarımıza bir bayram hediyesi vereceğiz. 23 Nisan’da Macera Parkı’mızın açılışını inşallah çocuklarımızla ve Alanya halkımızla gerçekleştireceğiz. Yaptığımız tüm yatırımlar gelecek nesiller, çocuklarımız için. Onlar için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki onlar sağlıklı, huzurlu bir ortamda büyüyerek mutlu olsunlar. Bu vesileyle kar şenliğimize katılan herkese ve bu alanın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.
İskele Şelale Önü’ne getirilen kar sonrasında vatandaşlar ve çocuklar büyük bir mutluluk yaşadığını belirtirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e organizasyon için teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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