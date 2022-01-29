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Oynadığı tüfek arkadaşının sonu oldu Av tüfeğinden çıkan kurşun, arka koltukta oturan arkadaşına isabet etti Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Oynadığı tüfek arkadaşının sonu oldu Av tüfeğinden çıkan kurşun, arka koltukta oturan arkadaşına isabet etti Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil içinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonu yanındaki otomobilde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ç., A.Y. ve İ.B. aynı otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada araç içinde avda kullanılmak üzere bulundurulan 2 av tüfeğinden biriyle A.Y. oynamaya başladı. İddiaya göre A.Y.'nin elindeki tüfeğin bir anda ateş alması sonucu arka koltukta oturan Ö.Ç., göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak ALKÜ Hastanesine kaldırılan Ö.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otluk alana attıkları av tüfekleri de bulundu. Emniyette ifade işlemleri devam eden A.Y. ve İ.K.'nin daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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