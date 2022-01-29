Gaziantep FK, hazırlık maçında Gjilani'yi mağlup etti

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Gaziantep FK Gjilani: 1-0

Adem AKALAN Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Kosova ligi ekiplerinden Gjilani'yi 1-0 mağlup etti.

FIFA tarafından lige verilen milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gaziantep FK, Belek Turizm Merkezinde Kosova temsilcisi Gjilani ile hazırlık maçında karşılaşırken rakibini Joao Figueiredo'nun 48'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, mücadelede 21 oyuncusuna şans verirken, teknik direktör Erol Bulut maç esnasında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Kırmızı siyahlı ekibin hazırlık maçını Başkan Yardımcısı Fikret Kileci de takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hazırlık maçından görüntüler

Teknik direktör Erol Bulut'tan detaylar

Başkan Yardımcısı Fikret Kileci'den detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-01-29 18:36:21



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