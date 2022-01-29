Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti

Medipol Başakşehir Partizan : 1-0
Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan´ı 1-0´lık skorla mağlup etti.
Kamp çalışmaları için Antalya´da bulunan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile Sırbistan´ın Partizan takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan sahada oynanan karşılaşmanın 44'üncü dakikasında gelişen Başakşehir atağında Epueranu, topu filelerle buluşturunca takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Başakşehir´in 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçı, eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic de izledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçtan detay görüntüler
- Tosic´ten görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-01-29 19:25:48
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