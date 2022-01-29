Antalyaspor, hazırlık maçında Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig´e verilen arada Beşiktaş maçı çalışmalarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna ekibi Metalist 1925 Kharkiv ile golsüz berabere kaldı.
Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen arada hazırlık maçında Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaştı. Serik´e bağlı Belek Turizm Merkezinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor ile Ukrayna temsilcisi Metalist 1925 Kharkiv girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince maç başladığı gibi golsüz sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-01-29 20:23:51
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