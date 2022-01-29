Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 1 - Partizan: 0

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Başakşehir, Antalya Belek'te oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı 10 mağlup etti.

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Başakşehir, oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı Epureanu'nun golüyle 10 mağlup etti.

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