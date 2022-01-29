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Karnında ölen bebeği için ameliyatlı halde mezarlığa geldi, gözyaşları sel oldu Anne kızını ilk ve son kez mezarlıkta kucağına alarak sevdikten sonra toprağa verdi Cenazenin toprağa verilmesinin ardından, gece ameliyat olan anne yeniden hastaneye döndü

İHA

Karnında ölen bebeği için ameliyatlı halde mezarlığa geldi, gözyaşları sel oldu Anne kızını ilk ve son kez mezarlıkta kucağına alarak sevdikten sonra toprağa verdi Cenazenin toprağa verilmesinin ardından, gece ameliyat olan anne yeniden hastaneye döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devlet hastanesine kontrol amacıyla gelen EmreSelcan Deniz çiftinin anne karnında ölen ve dün gece sezaryenle alınan bebekleri toprağa verildi.
Kucağına bile alamadan anne karnında ölen kızını Manavgat Devlet Hastanesi morgundan alan baba Emre Deniz, mezarlığa gidene kadar kucağından bırakmadı. Gece, karnındaki bebeği ameliyata alınan Selcan Deniz de cenazeye katılırken, kocasının kucağında getirip verdiği kızı Azra’ya ilk ve son kez bakarken yüzünü okşayarak sevdi. Anne karnında öldüğü için isim verilmeyen bebeğe ismini cenazeyi kıldıran mahalle imamı kulağına okudu. Kucaklayamadan ölen kızlarının toprağa verilmesini eşinin kolunda ayakta durmakta güçlük çekerek içleyen anne Selcan Deniz, cenazenin ardından tedavisini sürdürmek için yeniden Manavgat Devlet Hastanesine döndü.

İhmal iddiası
İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti, çocuklarının anne karnında öldüğünü öğrenince yıkıldı. Çiftin anne ve babaları, hastaneye geldiklerinde bebeklerinin yaşadığını, bebeklerinin hastaneye çağrılmasına rağmen doktorun gelmemesi sebebiyle öldüğünü iddia ettiler.
Anne karnında öldüğü belirlenen ve adının Azra olacağı belirtilen bebek, Manavgat Devlet Hastanesi’nde sezaryenle alındı.
Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk çocuklarını kucaklarına alamadan hastane morgundan çocuklarının cansız bedenini aldılar. Cuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerini, torununun sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz’in babası Mustafa Deniz, “Üç gün önce gelinim buraya kontrole geliyor. Gelinim bugün geldiği zaman buraya ne yazık ki doktoru bir türlü getiremedik. En son burada acildeki doktor geldi, telefon edin diyorum kendisi gelsin diyorum, gelmiyor. Benim torunum şu anda öldü” dedi.

"Kızımın karnındaki ölü bebek, kendisinin de sonu olabilirdi"
Hem doktordan hem de hastanede yardımcı olmayan herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen Kaya, "Bugün geldim yokmuş, nöbetçi dediler bayan bir doktor söylediler ona gittim, o da 'Ben bakamam kendi doktoru neden gelmedi' dedi. Ben de 'Doktor hastaymış gelmedi' dedim. Ne olacak dedim, 'Doktor gelince gelirsin' dedi bana. Günü geçmiş bir de gününden önce de alabilirler. Hangi devirde yaşıyoruz, her şeyin imkanı var. Bütün herkesten şikayetçiyim. Diyecek şey çok ama ağzıma yakıştıramıyorum. Anlatamam yani şu anda canımın acısını öfkesini. Bebek madem normal doğum olmayacak sezaryenle acil olarak alabilirdi. Ben ısrar edince kontrol edildi ve bebeğin anne karnında öldüğü anlaşıldı. Gece sezaryenle ölü bebek anne karnından alındı. Ben ortalığı ayağa kaldırmayaydım benim çocuğum karnında ölü çocukla pazartesiye kadar bekleyecekti. Belki eşi işe gidecekti, eve geldiğinde ölüsünü bulacaktı yatağında. Ben şimdi ne yapayım” diye konuştu.
Konuyla ilgili Manavgat Devlet Hastanesi tarafından araştırma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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