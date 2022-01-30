Akıllı konteyner Kale Kapısı’nda

Muratpaşa Belediyesi, kendi ürettiği sistemle yeraltı çöp konteynerlerinin doluluk oranı gerçek zamanlı tespit ediyor. Konteynerde yer alan ve güneş enerjisiyle çalışan sensörler, doluluk oranı sayısallaştırılıp konteyner üzerindeki LED panele yansıtılıyor. Uygulama, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin Kale Kapısı girişişindeki konteynerlerde hayata geçirildi.

Muratpaşa Belediyesi, çöp konteynerlerinin etrafında oluşan kirliliği önlemek, konteyner dışına çöp bırakılmasını engellemek için artık sensörlerden yararlanıyor. Gerçek zamanlı tanımlama ve doğrulanabilir ölçümü mümkün hale getiren sensörler, adeta konteynerlerin röntgenini çekiyor ve doluluk oranını tespit ediyor. İşyerlerinin yoğun bulunduğu ve insan sirkülasyonunun çok olduğu yerlerdeki yeraltı çöp konteynerlerinde uygulanacak sistemin, deneme çalışmaları olumlu sonuçlandı.

Belediyenin kendi üretimi olan sistemin denemesi Doğu Garajı bölgesinde bulunan yeraltı çöp konteyner setinde yapıldı. Sistem, elektrik enerjisini güneşten alıyor ve konteynerin iç sıcaklığı gibi değişkenleri hesaplayarak doluluk oranını gerçek zamanlı belirliyor. Doluluk oranı da yüzde olarak sayısallaştırılıyor ve yine konteynerin üzerine yerleştirilen LED panele yansıtılıyor. Böylece çöpünü bırakmak için konteynere gelen bir vatandaş, kapak pedalına basmadan hangi konteynerin dolu hangisinin boş olduğunu öğrenebiliyor.

Denemenin başarılı olmasının ardından sistem Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin Kale Kapısı girişindeki konteynere monte edildi.

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