Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

DHA

Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Elvan Küçükaltun (48), evine çağırdığı arkadaşı Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldürdü. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser (40) ifadesinde, "Hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaştılar" dediği öğrenildi.
Olay, cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığ Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir'in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3'lü cinsel ilişkide bulundu. Elvan Küçükaltun, bir sürie sonra Kadir Demir'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.
'ET DOĞRADIM, İÇİM DARALDI'
Kadir Demir'in hayatını kaybettiğini anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Elvan Küçükaltun'u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini gören Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma ekipleri, Side sahilinde Elvan Küçükaltun'u yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi. Elvan Küçükaltun'un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan Nadia Angela Grosser'le birlikte Elvan Küçükaltun, gözaltına alındı. Kadir Demir'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
'BİRLİKTE İÇTİK'
Elvan Küçükaltun ve Nadia Angela Grosser, sağlık raporlarının alınmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Nadia Angela Grosser ifadesinde, Kadir Demir'in Side sahilindeki işletmelerde fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi:
"Kadir, birkaç gün önce Elvan'ı arayarak, 3'lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Biz erken saatlerden itibaren alkol almaya başladık. Saat 15.30 gibi Kadir Demir bizi hal hatır sormak için aradı, onu eve davet ettik. Kadir Demir saat 19.00 sıralarında geldi. Bizi içki içerken görünce, o da içmek istedi. Birlikte içtik. Daha sonra kalktık hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir'in bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine Elvan'la önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada Elvan bana yatak odasından çıkmamı söyledi."
'KORKTUM, KÖPEKLERİ ALARAK EVDEN ÇIKTIM'
Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, Elvan Küçükaltun'un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, ifadesinde şunları söyledi:
"Bu sırada Elvan beni 3 kere aradı, ilk aramada Kadir'i öldürdüğünü ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Daha sonra bir defa daha aradı. Bir süre sonra ben eve doğru gelmeye başladım. Sokakta jandarma araçlarını görünce korkarak geri döndüm. Elvan beni arayarak, eve gelmemi, jandarmaların beni beklediğini söyledi. Eve geldim. 19 Ocak'ta Elvan'ın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum."
'ÖFKEYLE CİNSEL ORGANINI DA KESMİŞİM, ÇOK PİŞMANIM'
Elvan Küçükaltun ise 3'lü ilişki sırasında Kadir Demir'le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, "Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" diye konuştu.
Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-01-30 11:08:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camlara nefesiyle şekil veriyor Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil veren cam üfleme ustası, Brunei ve Tayland krallarına sipariş üzerine kolye gönderdi
YEREL HABERLER Camlara nefesiyle şekil veriyor Bin derecenin ...
Kızını tüfekle yaralayan eski damadını vurdu
YEREL HABERLER Kızını tüfekle yaralayan eski damadını vurdu
Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı Kamyonet sürücüsü kaza sonrası aracını bırakıp kayıplara karıştı Nişan merasiminden evlerine dönmek isteyen aile yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Kamyonet araca çarptı, aynı aileden 3 kişi ağır ...
Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli olta Amatör balıkçıların ölümüne oltası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli ...
Otomobille çarpışan ticari araç korkulukları parçalayıp kanala uçtu Sürücü, kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan ticari araç korkulukları ...
 90 yıllık taş mektebin taş tahtası, sıva altından çıktı
YEREL HABERLER  90 yıllık taş mektebin taş tahtası, sıva altından ...
Muratpaşa Belediyesi personeline iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi personeline iletişim eğitimi
Akıllı konteyner Kale Kapısı’nda
YEREL HABERLER Akıllı konteyner Kale Kapısı’nda
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü Baba ve diğer çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği ...
Karnında ölen bebeği için ameliyatlı halde mezarlığa geldi, gözyaşları sel oldu Anne kızını ilk ve son kez mezarlıkta kucağına alarak sevdikten sonra toprağa verdi Cenazenin toprağa verilmesinin ardından, gece ameliyat olan anne yeniden hastaneye döndü
YEREL HABERLER Karnında ölen bebeği için ameliyatlı halde mezarlığa ...
Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- ...
Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- ...
Ekmek almak için dışarı çıkan işitme engelli adamın evi, yangında küle döndü
YEREL HABERLER Ekmek almak için dışarı çıkan işitme engelli adamın ...
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 1 - Partizan: 0
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 1 - Partizan: 0
Antalyaspor, hazırlık maçında Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlık maçında Metalist Kharkiv ile ...
Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 0 - Metalist Kharkiv: 0
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 0 - Metalist Kharkiv: ...
Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
YEREL HABERLER Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle ...
Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
YEREL HABERLER Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle ...
Alanya'da Toroslar'dan 500 ton 'kar' taşındı; çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Alanya'da Toroslar'dan 500 ton 'kar' taşındı; ...
Pelkas: Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum
YEREL HABERLER Pelkas: Takımım için elimden gelenin en iyisini ...
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına ...
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına ...
Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel ...
Gaziantep FK, hazırlık maçında Gjilani'yi mağlup etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, hazırlık maçında Gjilani'yi mağlup etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.