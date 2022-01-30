Camlara nefesiyle şekil veriyor Bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta erittiği camlara nefesiyle şekil veren cam üfleme ustası, Brunei ve Tayland krallarına sipariş üzerine kolye gönderdi

Antalya’da yaşayan cam üfleme ustası Hamit Paşaoğlu, bin derecenin üzerindeki sıcaklıkla erittiği boroksilikat camlara üfleyerek şekil veriyor. Birbirinden güzel sanat eserleri ortaya çıkaran Paşaoğlu, Brunei ve Tayland krallarından da sipariş alıyor.

20 yıldır Alanya ilçesinde yaşayan cam ustası Hamit Paşaoğlu’nun merak ve ilgi duyarak başladığı cam üfleme sanatında yaptığı eserler görenlerin beğenisini kazanıyor. Ateş ve camı buluşturup nefesiyle şekillendirerek birbirinden güzel sanat eserleri ortaya koyan Paşaoğlu, küçük dükkanından dünyaya açılıyor. Ham madde olarak boroksilikat cam kullanan Paşaoğlu, bin derecenin üzerinde sıcaklıkta camları önce eritiyor, ardından nefesiyle şekillendiriyor. Ortaya çıkan ilginç cam figürlerinden elde ettiği kazançla geçimini sağlayan Paşaoğlu, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın farklı noktalarına da hazırladığı özel siparişleri gönderiyor.



“Bu meslek aşk gibi bir şey”

Kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı sürdürmek için uzun yıllardır emek verdiğini anlatan Hamit Paşaoğlu, mesleğini çok sevdiğini, adeta aşık olduğunu söyledi. Paşaoğlu, “Bu meslek aşk gibi bir şey” dediği mesleğinde yanma riskinin olduğunu ancak severek yapınca tüm risklerin ortadan kalktığını ifade etti.



“Krallara kolye gönderdim”

Yaptığı eserlere yurt dışından da talep geldiğini aktaran Paşaoğlu, “Brunei ve Tayland krallarına borosilikat kolye gönderdim. Onların istek ve arzuları doğrultusundaki tasarımları yapıyorum. Cam sanatını elimizden geldiğince iyi yapıyoruz. Sevdiğimiz bir meslek. Bu mesleğin çoğalmasını istiyorum ancak mesleğe talep yok. Avrupa’daki insanlara bütün psikiyatrist doktorlarının tavsiye ettiği bir hobi. Türkiye’de pek yok” dedi.

Paşaoğlu, hedefinin Alanya’da Cam Kültür Merkezi açmak olduğunu sözlerine ekledi.

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