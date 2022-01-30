Çocuklar zararlı alışkanlıklardan müzikle uzaklaşıyorlar

Kepez Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen Müzik Atölyeleri projesi, çocukları sokaktaki zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak müzikle buluşturuyor.

Kepez Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya çıkardığı projelerden biri olan müzik atölyeleri, yüzlerce çocuğa sanatla iç içe sosyal bir ortam sunuyor. 2014 yılında hayata geçirilen Müzik Atölyeleri Projesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve müzik yeteneklerini keşfetmesi amacıyla, geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyor. Sütçüler ve Şafak mahallelerinde olmak üzere iki farklı noktada verilen Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı destekli müzik atölyeleri, Kepez Belediyesi’nin Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışması sonucu yüzlerce öğrenciye ulaşıyor. İki semtte bulunan şubeleriyle yüzlerce çocuğa ulaşan atölyeler, yüzlerce gence hizmet veriyor.



“Genç yeteneklere destek”

Sütçüler Müzik Atölyesi ve Şafak Mahallesi Orhan Gazi Semt Konağı Müzik Atölyeleri’nde yılın 12 ayı keman, bağlama, gitar ve piyano olmak üzere dört dalda enstrüman eğitimi veriliyor. Kurs başlangıcında öğrencilere kısa süreli enstrüman desteği sağlanıyor. 816 yaş aralığına uygun olarak hazırlanan müzik atölyeleri, çocukların profesyonel anlamda müzik hayatına giriş yapmalarına da olanak sağlıyor. Müzik atölyelerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar AKMEK Merkezlerine kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile bizzat başvurmaları gerekiyor. Kepez Belediyesi Müzik atölyelerinde kendilerini geliştirmek isteyen 816 yaş aralığındaki tüm öğrencilerin katılımını bekliyor.

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