Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş (2)

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AĞABEYDEN KUMPAS İDDİASI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kadir Demir'in cenazesini teslim almak üzere Ankara'dan gelen ağabeyi Cem Demir, bir süre ağladı. Demir'i arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Kardeşine pusu kurulup öldürüldüğünü öne süren Cem Demir, "Olay anlatıldığı gibi değil. Kadir yıllardır Antalya Side'nin fotoğrafını çekerek dünyaya tanıttı. Gittiği bütün ülkelerde Türkiye'yi tanıtmış birisi. Bu insanlar cinayete kılıf uyduruyor" dedi.

Kadir Demir'in cenazesinin, Ankara'da Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2022-01-30 12:27:59



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