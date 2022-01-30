Otomobilde av tüfeğiyle ölüme 2 tutuklama



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Özkan Çakal'ın (24) otomobilde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi ile ilgili A.Y. ve İ.K. tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30'da Tosmur Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. Arkadaşları Özkan Çakal ile A.Y. ile yola çıkan İ.K., kullandığı otomobili, kırmızı ışıkta durdurdu. İddiaya göre, otomobildeki 2 av tüfeğinden birini alan A.Y., silahla oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla arka koltukta oturan Özkan Çakal, göğsünden vuruldu. Yaralanan Çakal, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özkan Çakal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Y. ve İ.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfekler ise otluk alanda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-01-30 13:11:40



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