Antalya’da kazılan çukurdan yola çıkılarak bulunan şahsın cenazesi ailesine teslim edildi Kardeşinin cenazesini almaya gelen adam güçlükle ayakta durdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bıçaklanarak öldürülen ve kazılan çukurdan yola çıkılarak cesedi bulunan şahsın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen ağabeyi güçlükle ayakta durdu.

Olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602. Sokak'ta bulunan bir apartta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.’yı (40) apart yakınındaki parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakaladı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kadir D.'nin (39) cesedi bulundu. Öldürülen Kadir D.'nin fotoğrafçılık yaptığı, Elvan K. ile arkadaş olduğu ve sevgilisi Nadya A.G. nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Tartışma sırasında bıçaklanan Kadir D. yaşamını yitirirken, Elvan K.’nin de parmaklarının kesildiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Elvan K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Alanya Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, sevgilisi Nadya A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"Elvan bir süre sonra beni telefonla arayarak Kadir’i öldürdüğünü söyledi"

Elvan K.'nın Alman sevgilisi Nadia A.G., verdiği ifadede, “Elvan ile 2 yıldır aynı evde birlikte yaşıyoruz. Kadir’i bir süre önce sahilde görüp tanıştık. Kadir, Elvan’a üçlü cinsel ilişkiye girip giremeyeceğimizi sormuştu. Olay sabahı Elvan ile birlikte evde alkol almaya başladık. Öğleden sonra Kadir arayınca kendisini eve davet ettik. Birlikte alkol almaya devam ettik. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan’la önce tartıştılar, ardından yumruklaşmaya başladılar. Elvan benden odadan çıkmamı istedi. Ben de köpekleri alıp evden çıktım ve sahile yürüdüm. Elvan bir süre sonra beni telefonla arayarak Kadir’i öldürdüğünü söyledi. Evin önüne geldiğimde jandarma araçları vardı. Beni yakalayıp karakola götürdüler” dedi.

Şahsın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ağabeyi Cem D. ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenazeyi teslim alırken ayakta durmakta güçlü çeken ağabey, arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Cenazenin Ankara'nın Çankaya ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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