FT Antalyaspor, Crivelli ile yollarını ayırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

FT Antalyaspor Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü’nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Başakşehir’den kiralanan Crivelli, kırmızıbeyazlı formayla gol ya da asist üretme başarısı gösteremedi. Crivelli, geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre de formasından uzak kalmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.