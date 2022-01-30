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Karaveli: Antrenörlüğü aşkla yapan bir insanım

DHA

Karaveli: Antrenörlüğü aşkla yapan bir insanım


Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Önder Karaveli, antrenörlüğü aşkla yapan bir insan olduğunu belirterek, elinde sihirli bir değnek olması durumunda Beşiktaş'ın dünyanın en büyük kulüp olmasını isteyeceğini kaydetti.
FIFA tarafından milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalya'da takımla birlikte iyi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Önder Karaveli, "İstanbul'da yaşanan olumsuz hava, saha çalışmalarımıza engel olacak duruma gelmişti. Sahadaki antrenmanlara çok ihtiyacımız vardı. Bugün takımla beraber 52'nci gün. Her günüm çok kıymetli olduğu için sayarak gidiyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Çalışmak için çok fırsat bulamıyorduk. Üst üste maçlar oynanıyordu. Oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyordu. Maç öncesi ve sonrası antrenmanlar çok fazla yoğun olamıyordu. Böyle bir süreci ilk defa yakaladık. Özellikle saha antrenmanlarına hem fiziksel açıdan hem de oynadığımız oyunla ilgili değişiklikler ve çalışmalar açısından çok ihtiyacımız vardı. Burada da o koşulları yakaladık. Umarım İstanbul'a döndüğümüzde maç periyodunda karşılığını almaya başlarız" dedi.
'BATSHUAYİ GERİ KALAN MAÇLARDA GOL SAYISINI ARTIRACAK'
Takımın forvet oyuncusu Michy Batshuayi hakkında gelen soru üzerine Karaveli, şöyle konuştu:
"Biz oyun beklentimizin büyük karşılığını alıyoruz. Sadece oynadığı pozisyondan dolayı gol beklentisiyle ilgili tam anlamıyla geri dönüş olmuyor. Çok fazla gol pozisyonuna giriyor. Aslında bir forvetin bir maçta ortalama girdiği gol pozisyonundan daha fazla gol pozisyonuna giriyor. Bu da bizim adımıza sevindirici. Bir santrafor gol pozisyonuna giremezse gol atamaz. Bizim oyunumuz da demek ki doğru bir oyun ve onu fazlasıyla pozisyona sokuyoruz. Burada en son noktada artık vuruş kısmı kalıyor. Michy Batshuayi ile antrenmanlardan sonra gol vuruşu çalışmaları yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Batshuayi, geri kalan maçlarda gol sayısını artıracaktır."
'SAHADA PJANİC KADAR HIZLI DÜŞÜNEN BİR OYUNCUYA AZ RASTLADIM'
Takımın yıldız orta saha oyuncusu Pjanic ile ilgili gelen soruya Önder Karaveli, "Çok özel bir futbolcu, çok da önemli bir karakter. Onunla olmak, onunla antrenmanda, onunla maçta olmak, onun Beşiktaş'ta olmasını görmek, seyretmek çok keyif verici. Yalnız Pjanic ile ilgili zaman zaman oyunu yavaşlattığına dair durumlar oluyor. Bunları duyuyoruz. Sahada Pjanic kadar hızlı düşünen bir oyuncuya ben az rastladım. Onun oyunu yavaşlattığını söylemek bana çok tuhaf geliyor. Pjanic sahanın neredeyse her pozisyon alışıyla her topu aldığında sahanın neredeyse tamamını görebilen, en doğru opsiyonu bulabilen, bazen biz onun hızına yetişemiyoruz. Pjanic'in oyunu yavaşlattığını hiç düşünmüyorum. Geriden oyunu başlatırken Pjanic'iniz varsa kullanırsınız. Çünkü her durumda topu alabilecek, takımı rahatlatabilecek ve doğru opsiyonu bulacak bir oyuncu" diye konuştu.
Karaveli, oyuncularının Pjanic ile oynarken keyif aldığını söyledi.
'ANTRENÖRLÜĞÜ AŞKLA YAPAN BİR İNSANIM'
Kendisiyle ilgili tek bir planı olduğunu söyleyen Karaveli, "Ben futbol antrenörlüğünü aşkla yapan bir insanım. Çok severek yapan bir insanım. Futbol antrenörlüğü yapmaya devam edeceğim. Nerede olacağına dair bir fikrim yok. Çünkü günler o kadar değişken ki, yani bizim ülkemizde de dünyada da böyle. Çok değişken. Ben futbolun bir parçası olarak sahadaki antrenör parçası olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta belki yarın da Beşiktaş'ta diğer günlerde başka yerlerde, dünyanın her yerinde mesleğimi yapmak istiyorum. İşimi aşkla yapıyorum" dedi.
'BEŞİKTAŞ DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜ OLSUN'
Elinde sihirli bir değnek olması halinde ne yapacağı sorusuna Karaveli, "Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun diye bir dokunuş yapabileceksem o değnekle Beşiktaş adına kullanırım" ifadelerini kullandı.
'HİÇ KORKMADIM HİÇ DE ÇEKİNMEDİM'
Her gün uyandığında Beşiktaş için ne yapacağını düşünerek güne başladığını söyleyen Önder Karaveli, "Bana bu sorumluluk verildiğinde benim için kıymetliydi. Türkiye'de çok fazla gerçekleşmeyen bir durumdu. Beşiktaş gibi büyük bir camia U19 teknik direktörüne güvenerek o görevi verdi. 3 günlüktü, ama 52 gün oldu. Bir gün de olsa, 3 gün de olsa bunun gururunu yaşadım. Hiç korkmadım hiç de çekinmedim" şeklinde konuştu.
KAZANCI: VERİMLİ BİR KAMP GEÇİRDİK
Gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise "5 gündür buradayız, çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'a döneceğiz. Şu ana kadar verimli bir kamp geçirdiğimizi söylemek mümkün. Hemen kamp sonrası gerek ligde gerekse Türkiye Kupası'nda son derece önemli müsabakalara çıkacağız. Bunun öncesinde takımın birlikteliği, daha iyi antrenman yapması anlamında son derece isabetli bir karar verdiğimiz kanaatindeyiz. Şu ana kadar da son derece istediğimiz gibi gidiyor. Bu önemli kampın, bu birliktelik hem ligde hem Türkiye Kupası'nda olumlu sonuçlar olarak geri gelecektir" dedi.
'SALİH UÇAN GELECEK SEZON PLANLAMAMIZDA OLACAK'
Salih Uçan'ın takımdan ayrıldığını belirten Kazancı, "Bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Gelecek sezonki planlamamızda yer alacaktır ancak bu sezon 27 oyuncumuz var. Kalabalık bir kadro, dolayısıyla yeterince dakika alamayan oyuncularımız var. Salih'i de öyle bir planlamayla Başakşehir takımına gönderdik. Umarım çok iyi bir performans gösterip gelecek sezon çok daha güçlü bir şekilde takımımıza dönecek" diye konuştu.
'KADRO DIŞI OYUNCULARA CILIZ TEKLİFLER VAR'
Kadro dışı oyuncularla ilgili planlamaları olduğunu da söyleyen Ceyhun Kazancı, "Onların takımdan ayrılığı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Cılız teklifler var diyebilirim. Çok net teklifler olsa zaten biz onların ayrılığı konusunda yeşil ışık vermiştik. Bu oyuncuların önemli maaşları var ve bu maaşların doğru bir şekilde kulübümüz adına azalması gerekiyor. Avantajımız o ki bütün bu oyuncuların sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. Ayrılan oyuncular da olabilir 1 haftalık sürecimiz var" ifadelerini kullandı.
'BAŞKA ANTRENÖRLERLE GÖRÜŞMÜYORUZ'
Alt yapı ile A takım arasındaki doğru bağı kurmanın bir numaralı hedefleri olduğuna dikkat çeken Kazancı, kalitenin artırılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Kazancı, "Başka antrenörlerle görüşmüyoruz. Odaklandığımız nokta proje, sezon sonuna kadar çok uzun bir süremiz var. Hep söyledim, yine söylüyorum Önder Karaveli, Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir isim. Hocamız sezon sonuna kadar buradayken, görevinin başındayken bizim böylesine aktif görüşmeler yapmamız zaten yakışık kalmaz. O yüzden bu görüşmelerimizi durdurduk. Şenol Güneş hocamıza gelince de çok değerli bir hocadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir çırpıda akla gelen 2-3 isimden biri. Beşiktaş'ta sayısız başarı kazanmış, taraftarın gönlünde taht kurmuş çok önemli bir hocadan bahsediyoruz. Bir şeyler duyuyoruz ama nihai karar her zaman başkanımızdır ancak Önder Karaveli hocamız buradayken bu tarz bir görüşme yapılması sezon sonuna kadar zaten söz konusu olmaz. Sezon sonunda oturulur ve tekrar bir değerlendirme yapılır. Başkan ve yönetim kurulumuz en doğru kararı verir. Ancak şunun altını çizmek istiyorum ana proje değişmeyecek" diye konuştu.
'50-60 OYUNCULUK LİSTESİ'
Sezon sonunda birçok oyuncuyla sözleşmelerin sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Ceyhun Kazancı, "Kısa bir liste yaptık ama bu da 50-60 oyuncu listesi. Transfer süreci açıldığında bunu minimize edecek ve azaltacağız. Çalışmalarımız yaza kadar inşallah bitecek. Ligi de en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'
Yabancı oyuncu sınırı olacağını belirten Ceyhun Kazancı, "Gelecek sezon 14 yabancı 12'ye iniyor. Sahada 7 oyuncu olabilecek. Kriterlerimizi de ona göre belirlememiz gerekiyor. Bu çerçevede kontratı bitecek 9 oyuncumuz var. Buna göre bütün planlamalarımızı yapıp, bunlarla alakalı hamlelerimizi yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.
'PJANİC'TE ŞARTLAR UYGUN OLURSA KALMASINI İSTİYORUZ'
Pjanic ile ilgili soruya Kazancı, müthiş bir lider olduğunu söyleyerek, "Böylesine büyük bir kariyer, dünyanın adeta zirvesine çıkmış bir oyuncunun bu kadar iyi bir profesyonel olması, takımla kaynaşması tabi ki çok mutlu ediyor. Gelecek sezon planlamamızda olacak bir oyuncu. Umarım gerçekleşir. Kiralık bir oyuncu, Barselona'dan kiralık. Sezon sonuna doğru onların da durumu netleşince, ancak Pjanic de defaatle burada çok mutlu olduğunu söyledi. Umarım şartlar uygun olursa bizimle kalmaya devam eder" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salondan detay görüntü
Önder Karaveli'den detay
Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli detay
Gazetecilerden detay
Önder Karaveli'nin konuşması
Ceyhan Kazancı'nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ
2022-01-30 13:50:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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