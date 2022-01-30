Otomobilde av tüfeğiyle ölüme 2 tutuklama (2)

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CENAZESİ ALINDI

Otomobilde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden Özkan Çakal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2022-01-30 13:43:31



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