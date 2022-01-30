Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri aileye teslim edildi Cenazeler bebeğin aynı ismi taşıdığı dayı tarafından alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri, bebeğin aynı ismi taşıdığı dayı tarafından teslim alındı. Hastaneye kaldırılan baba ve 5 yaşındaki kızın ise tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından adrese gelerek içeri giren polis ekipleri, anne ve 1 yaşındaki Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık çalışanları yaptıkları kontrolde anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi.



Anne ve bebeği aileye teslim edildi

Cenazeler, bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından bebek ile aynı ismi taşıyan dayı Yasin Abaş tarafından teslim alındı. Cenazelerin Mardin’in Dara köyünde toprağa verileceği belirlendi.

Öte yandan hastanede tedavi altında bulunan 5 yaşındaki İkra’nın gözlerini açtığı, babanın ise henüz tepki vermediği öğrenildi. Baba ve kızın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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