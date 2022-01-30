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Yasemin, bebeğiyle zehirlenerek ölmeden 4 gün önce kızının doğum gününü kutlamış

DHA

Yasemin, bebeğiyle zehirlenerek ölmeden 4 gün önce kızının doğum gününü kutlamış


Namık Kemal KILINÇSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden Yasemin Yüceay (34) ile 1 yaşındaki oğlu Yasin'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Evde eşi ve oğlu ile zehirlenip hastaneye kaldırılan Ferhat Yüceay (41) ile 5 yaşındaki kızı İkra'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ailenin 4 gün önce kızları İkra'nın doğum gününü kutlama anlarının görüntüleri ortaya çıktı. 
Serik ilçesi, Kadriye Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat ile Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı. Daha sonra çiftin kapısını da çalan komşuları, karşılık alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Yasemin Yüceay'ı yüzüstü yatakta, Ferhat Yüceay'ı mutfaktaki bazada, çocukları İkra'yı yer yatağında, bebekleri Yasin'i ise beşikte buldu.
AİLE COVİD-19 KARANTİNASINDAYMIŞ
Sağlık ekipleri, Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenen baba ile kızı da ambulansla iki farklı hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlunun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ferhat Yüceay'ın Belek'te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 4 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları belirlendi. Anne ile oğlunun cenazeleri, bugün Yasemin Yüceay'ın kardeşi Yasin Abaş tarafından morgdan alındı. Cenazeler, defin için Mardin'in Dara Mahallesi'ne götürüldü. Hastanede tedavileri süren Ferhat Yüceay ile kızı İkra'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Hayatını kaybeden Yasemin Yüceay ile çocuklarının son görüntüleri de ortaya çıktı. İkra'nın 26 Ocak'ta kutlanan doğum gününde çekilen görüntülerde, annenin pastayı getirdiği, İkra'nın mumları söndürdüğü görüldü. Yine İkra ve hayatını kaybeden kardeşi Yasin'in oynadığı anlar, görüntülere yansıdı. Olayın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyen Ferhat Yüceay'ın ağabeyi İzzettin Yüceay ise "Bize soba zehirlenmesi olduğu söylendi ama kesin olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Karantinalardı, en son komşularıyla uzak mesafeden görüşmüşlerdi. Komşuları telefonla ulaşmaya çalışmış ancak ulaşamamış" dedi.
'TELAŞLANDIM'
Sabahları genelde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında sürekli görüştüklerini söyleyen komşusu Seyfettin Erdem ise "O saatte göremeyince, saat 14.00 gibi kapılarını çaldım, ses gelmeyince uyuduklarını düşündüm. Saat 15.00 gibi tekrar eve geldim, bu sefer telaşlandım. Telefonları kapalıydı. Ondan sonra kuşkulandık ve polisi aradık" diye konuştu. Diğer yandan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, eve giderek ağabey ve komşularına başsağlığı ziyaretinde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇSüleyman EKİN
2022-01-30 15:53:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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