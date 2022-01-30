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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi’nden yaşlılara otel konforunda huzurevi

İHA

Alanya Belediyesi’nden yaşlılara otel konforunda huzurevi

Alanya Belediyesi Huzurevi Projesi hayata geçiyor. Yaşlılara otel konforunda hizmet verecek proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Yücel, “İleri yaştaki ve bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarını giderebilecekleri, aktiviteleriyle tüm gün onlara huzurlu bir yuva olacak projemiz, otel konforunda hizmet verecek” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in önem verdiği huzurevi projesi, Alanya Belediyesi Okurcalar Ek Hizmet Binası’nın bulunduğu 6 bin 585 metrekarelik alana projelendirildi. İçerisinde yemekhane, aktivite odaları, kütüphane ve atölyeler bulunacak mega proje, 2’şer kişilik odalarda tuvalet ve banyolarıyla 60 kişiye otel konforunda hizmet verecek.

“Sosyal belediyecilik anlayışımıza bir yenisini daha ekliyoruz”
Alanya Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilik anlayışına bir yenisini daha ekleyeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sosyal Belediyecilik anlayışımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bugüne kadar Tevfik Hoca Yaşlılar Lokali, Evde Bakım Hizmetleri ve Evde Sağlık Hizmetleri’nden sonra bölgemizde bulunan yaşlılarımızın konaklayabilecekleri Huzurevi projemizi de hayata geçiriyoruz. Okurcalar Ek Hizmet Binamızı Huzurevi’ne çevireceğiz. En kısa zamanda yaşlılarımızın tüm sosyal ihtiyaçlarını giderebilecekleri, aktivitelerle birlikte hem konaklamalı hem de günlük kendilerini mutlu edecek etkinliklerin bulanacağı çok güzel bir huzurevi yapacağız. İnşallah kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Projemiz büyüklerimize otel konforunda hizmet verecek”
Proje tamamlandığında tesisin 60 kişiyi ağırlayabilecek şekilde otel konforunda hizmet vereceğini belirten Başkan Yücel,“Tesisimizi otel konforunda ve en az 60 kişiyi ağırlayabilecek şekilde tasarladık. Yaşlılarımız bizim her şeyimiz. Onlardan bize miras kalan her şeyi hem korumak hem de yaşatmak için mücadele ediyoruz. Onlara sahip çıkmak bizim gelenek ve göreneklerimizde var. Bunu da en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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