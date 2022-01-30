Kayserispor hazırlıklarına devam etti

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Spor Toto Süper Lig’de verilen milli arada Kayserispor hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken daha sonrasında ise pas istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın geri kalan basına kapalı bölümünde ise taktik antrenmanı gerçekleştirildi.

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