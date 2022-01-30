GZT Giresunspor'da yeni transfer Pyerre takımla ilk antrenmanına çıktı



Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)Milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren GZT Giresunspor'da Brezilyalı yeni transfer Jean Pyerre, takımla ilk çalışmasına katıldı.

FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren GZT Giresunspor, hazırlıklarını Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımın akşam saatlerinde yaptığı antrenman yağmur altında gerçekleşirken, çalışma düz koşuyla başladı. Koşunun ardından kondisyon çalışması ve dar alanda toplu çalışmalar yapıldı. Karadeniz ekibinin antrenmanı yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Flavio günü tedaviyle geçirdi.

JEAN PYERRE İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Brezilya'nın Gremio takımından 1,5 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki 10 numara oyuncusu Jean Pyerre, yeni takımıyla ilk antrenmanın çıktı. Teknik direktör Hakan Keleş, genç oyuncuyla yakından ilgilenirken antrenman öncesi takıma tanıttı. Pyerre, kısa bir konuşmayla kendisini takıma tanıttıktan sonra arkadaşlarıyla çalışmada yer aldı.

KELEŞ, TRAORE'YE TAKILDI

Teknik direktör Hakan Keleş, GZT Giresunspor'un 25 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Hamidou ile de şakalaştı. Kamerun'da düzenlenen Afrika Kupası'nda milli takıma seçilen ve forma giyme şansı bulamayan Traore'yi yanına çağırdı. Traore'ye takım arkadaşlarıyla beraber şakalaşan Keleş, oyuncusuna 'Neden oynamadın neden' diye takıldı.

Yeşil beyazlıların Antalya'daki kampı yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sahaya gelen oyuncular görüntüler

Yeni transfer olan oyuncudan görüntüler

Yeni transfer olan oyuncunun teknik direktörle konuşması detay

Çalışmalardan görüntüler

Topla oyun ve koşudan görüntüler

DetaylarHABER: Adem AKALAN-KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)-DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2022-01-30 19:20:52



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