Julien Stephan: “Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’i takımımda görmek isterdim” Strasbourg Teknik Direktörü Julien Stephan: “Antalya’da kamp yaptık ve imkanlar oldukça iyiydi”

Antalya’da kamp yapan Ligue 1 takımı Strasbourg’un Teknik Direktörü Julien Stephan, Lille'de top koşturan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’i her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceğini dile getirdi.

Strasbourg Teknik Direktörü Julien Stephan, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Türkiye’ye geldikleri için çok memnun olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Stephan, “Türkiye’ye geldiğimiz için memnunuz. Kondisyon açısından çok güzel bir yer. Saha çok güzel. Güneş de var havada. Otel de çok güzel. Takım açısından çok iyi bir hava var. Hazırlıklarımızı güzel şekilde ilerletiyoruz” dedi.

Teknik direktörlük kariyerine Rennes’in alt yapısında başlayan ve sonrasında geçici olarak takımın başına geçmesine karşın, kulüp kararıyla görevinde kalan Stephan, kariyer planlamasıyla ilgili olarak da, “Rennes’in başına birkaç maçlığına geçmiştim ama sonrasında daha uzun sürdü. Fransa Kupası’nı kazandık ve sonrasında Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdik. Kariyer programı konusunda herhangi bir şey söyleyemem. Şimdi Strasbourg’dayım. Burada çok iyi bir başkanımız ve çok iyi bir takım kadromuz var. Bundan sonrasında nasıl olacağı belli değil” şeklinde konuştu.



“Burak ve Zeki’yi her hoca takımında ister”

Fransa’da Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik hakkındaki görüşlerini aktaran Julien Stephan, “Bugün baktığımızda Burak Yılmaz’ı çok iyi tanıyoruz. Türkiye’de çok büyük kulüplerde oynadı. Zeki ise Fransa’ya ilk geldiğinde çok tanınmış bir isim değildi. Ama Fransa’ya geldikten sonra çok iyi bir kariyer yaptı. Lille ile şampiyon oldular. Bugün istesek de alamayız, kariyerleri çok yüksek. Ama her teknik adam kadrosunda Burak Yılmaz’ı ve Zeki Çelik’i görmek ister” açıklamasını yaptı.



“Carole, Türkiye’de olduğu için mutlu”

Sezon başında Strasbourg’dan ayrılan ve Kayserispor’a transfer olan Lionel Carole ile ilgili ise Stephan, “Bu sezon başında göreve geldiğimde kendisinin kontratı sona ermişti. Çok kaliteli bir oyuncu. Süper Lig’e gelmekten dolayı memnun. Gelip bizi ziyaret etti. Çok kaliteli bir oyuncu. Kendisi çok memnun ve zengin bir ligde oynuyor. Bizim bütün defansımız değişti ve teknik olarak da bu duruma göre ayarladık savunmamızı” cümlelerine yer verdi.

Antalya’da Match PR’ın sahibi Cenk Turgut ve ekibinin organizasyonlarıyla kamplarını yürüten başarılı teknik adam, “Bizim için birkaç günlük bir kamptı ve çok iyi geçti. Her takım kendi programı doğrultusunda hareket ediyor. Antalya, tesis ve kalite açısından çok güzel bir yer. Biz memnunuz” diyerek sözlerini tamamladı.

