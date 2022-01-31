Patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da patenleriyle seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan 3 genç, hem kendi canlarını hem de traiği tehlikeye attı.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde patenli 3 genç, seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, üst geçitten geçen otobüs yokuş aşağı inerken dahi araca tutunmayı sürdürdü. Hızla akan trafiğe aldırış etmeyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu tedirginlik yarattı. Diğer sürücülerin otobüs şoförünü uyarmasıyla gençler uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-01-31 11:49:38



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