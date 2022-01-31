Asiye taburcu edildi (1)

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ANTALYA (DHA) GAZİANTEP'te 2 Pitbul cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.FOTOĞRAFDHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya ANTALYA

2022-01-31 12:14:26



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