Yeni Malatyaspor'da yağmur altında neşeli antrenman



Adem AKALAN Namık Kemal KILINÇ Burak YALMAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maçlar arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yağmur altında neşeli antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı siyahlılarda sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Adem Büyük çalışmaya katılmadı.

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde kamp yaparak değerlendiren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor, öğle saatlerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yaptı. Yağmur altında koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman top kapma ve yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da kaleciler antrenmanda takımdan ayrı çalışırken, sağ arka adalesinden sakatlığı bulunan Adem Büyük çalışmada yer almadı. Yeni Malatyaspor'un antrenmanında oyuncuların neşeli olduğu ve birbirleriyle zaman zaman şakalaştıkları dikkat çekti.

SUMUDICA KAMERALARA 'KALP' YAPTI

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, antrenmanı görüntüleyen basın mensuplarına dönerek 'kalp' işareti yaptı. Yeni Malatyaspor günü tek antrenmanla tamamlarken, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sahadan görüntüler

Oyuncuların sahada ısınma hareketleri detay

Koşu yapmaları detay

Oyunculardan yakın plan detaylar

Kalecilerin çalışmaları detay

Kendi aralarında sohbet etmeleri detay

Gülümsemeleri detay

Topla oyun kurmaları detay

Paslaşmaları detay

Teknik direktörün eliyle kalp işareti yapması detay

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2022-01-31 12:57:30



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