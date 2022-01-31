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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in Tiyatro Şenliği başladı

İHA

Büyükşehir’in Tiyatro Şenliği başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yarıyıl tatili nedeniyle düzenlediği ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ başladı. Atatürk Kültür Merkezi, Yenimahalle Kültür Merkezi ve Yıldız Kent Sahnesi’nde çocuklarla ücretsiz buluşan oyunlar yoğun ilgi görüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ başladı. Şenlik kapsamında birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar Atatürk Kültür Merkezi, Yenimahalle Kültür Merkezi ve Yıldız Kent Sahnesi’nde çocuklarla buluşuyor.

“Bilet yok rezervasyon var”
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, çocukların yarıyıl tatilini keyifle geçirebilmesi için düzenlenmesini istediği tiyatro şenliği ile çocuklar gönlünce eğlenirken, yerel tiyatrolara da destek olunuyor. Ücretsiz olan oyunlar rezervasyon ile izlenebiliyor.

“Eğitici ve öğretici oyunlar”
Hafta sonu; Bir Yaz Günü Şarkısı, Alice Harikalar Diyarında, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunları ile Düşler isimli kukla tiyatrosu Antalyalı çocuklar ile buluştu. Aileleri ve arkadaşlarıyla oyunları izleyen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Kostümleri ve dekorlarıyla çocukların ilgisini çeken oyunlar eğitici ve öğretici içerikleriyle de ailelerin beğenisini topladı.

“Çocuklarımız mutlu”
Çocukların tiyatro gösterisinde çok eğlendiğini söyleyen Esra Atmaca, “Tiyatroları duyurulardan öğrendik. Çocuklarım için internetten randevu alarak geldim. Çok kolay oldu. Oyunlar çok eğlenceli. Oyunlara çok yoğun ilgi var. Eğer yer bulursam diğer oyunları da izlemek isteriz” dedi.

“Çocuklar da oyuna dahil oldu”
Tatilde tiyatro ile buluşan çocuklar da etkinlikten son derece memnun kaldı. Oyuncuların yönlendirmesi ile oyunlara interaktif olarak dahil olan çocuklar hem öğrendi hem eğlendi. Oyun sonunda yüzleri gülerek salondan ayrılan çocuklar diğer oyunları da izlemek istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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