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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor

DHA

Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor


ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sağanak yağmur altında ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Siyah beyazlı ekip, Antalya kampındaki çalışmalarına bu akşam saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA
2022-01-31 14:24:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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