Erdal Erzincan, Antalyalılarla buluşacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden biri olan Erdal Erzincan’ı Antalyalılar ile buluşturuyor. 2 Şubat Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserde türkü dolu bir gece yaşanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek konserde Şef Yiğit Aktı yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti de Erdal Erzincan’a eşlik edecek.

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