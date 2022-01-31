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Rektör Özlenen Özkan, "Asiye normal hayatına evinde devam edecek" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: "Bir yıl içinde birkaç ameliyat onu bekliyor, daha estetik bir saç ve yüz elde etmek amacımız" "İşitmeyle ilgili kalıcı bir sıkıntısı yok" "Enfeksiyon riski yok, normal bir insan gibi hayatına evinde devam edecek" "Asiye el sallayarak ve mutlu şekilde gitti"

İHA

Rektör Özlenen Özkan, "Asiye normal hayatına evinde devam edecek" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: "Bir yıl içinde birkaç ameliyat onu bekliyor, daha estetik bir saç ve yüz elde etmek amacımız" "İşitmeyle ilgili kalıcı bir sıkıntısı yok" "Enfeksiyon riski yok, normal bir insan gibi hayatına evinde devam edecek" "Asiye el sallayarak ve mutlu şekilde gitti"

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin normal insan gibi evinde hayatına devam edeceğini ve işitmeyle ilgili bir sorununun olmadığını bildirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten 25 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı. 1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık'ta normal servise alındı. 14 Ocak’ta Asiye’ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonlarda yapılmıştı. Küçük Asiye’nin 26 Ocak’ta işitme kaybına yönelik kulağına da operasyon yapılmıştı. 37 günlük tedavi sürecinde kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik yapılan operasyonları tamamlanan Asiye Ateş, taburcu edildi.

"Mutlu şekilde taburcu oldu"
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete, bugün taburcu olan Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ve bundan sonraki süreçle ilgili bilgiler verdi.
Özkan, pitbull saldırısında yaralana ve bütün Türkiye’nin yakından takip ettiği Asiye’yi bugün sağlıklı şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bu tedavi sürecine Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanının yakından takip ettiğini ve ciddi katkılarının olduğuna değinen Özkan, “Ömer Özkan ve ekibi ile bu tedavileri gerçekleştirdik. Asiye’yi bugün çok güzel şekilde uğurladık, bize el sallıyordu ve geldiğini güde oranla daha mutluydu” dedi.

"Saçlı deri elde etmek amacımız"
Bu geçen sürede Asiye’ye yapılan operasyonlar hakkında bilgiler veren Özlenen Özkan, “Asiye’nin bize geldiğinde öncelikle hayati tehlikesi vardı. Kafasına, beynini kafatasını korumak adına, ilk etapta sırtından bir doku nakli yapıldı. Enfeksiyon riskimiz vardı, yüz sinirlerinin tahrip olduğunu farkettik. Ödemi geriledikten sonra yüz siniri için bir ameliyat yapıldı. Bundan sonraki süreçte yaklaşık 1 ay sonra Asiye’yi geriye çağırdık. Her şey yolunda giderse bir kaç ay içinde tekrar bir kaç ameliyat daha bizi bekliyor. Ancak Asiye’nin o mutluluğunu görmek mesleğimin en güzel tarafı. 1 yılın sonunda inşallah daha güzel bir Asiye ile karşılaşacağız yaptığımız ameliyatlardan sonra. Kulakla ilgili bir sıkıntısı vardı. Kulağıyla ilgili tedavilerde yürütüldü. Bir yıl içinde birkaç ameliyat onu bekliyor. Daha estetik bir saç ve yüz elde etmek amacımız. Daha normal bir saçlı deri için uğraşacağız. İşitmeyle ilgili kalıcı bir sıkıntısı yok”dedi.

"5 ay sonra daha net göreceğiz"
Asiye’nin yüz felcine yönelik ameliyatlarında da yapıldığına değinen Özlenen Özkan, “Yüzde birkaç dal var, yüzün bütün mimiklerini sağlayan onlarda defektler vardı. Ama yama gerektirmeyecek defektlerdi, tamirini yaptık. Ancak sinirleşmesi hemen olmaz birkaç ayı bulur. 5 ay sonra inşallah göreceğiz. Diğer tarafına da birkaç müdahale yaptık, asimetriği gidermek adına iyi olduğunu göreceğiz. 5 ay sonra yaptığımız işin ne kadar iyi olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Sağlıklı şekilde evine gönderdik"
Gaziantep ile Antalya arası çok yakın olmadığı için Asiye’yi çok ciddi bir müdahale gerektirmeyecek aşamayı bekledikten sonra taburcu ettiklerini işaret eden Özkan, “Bugün itibariyle çok ciddi gerekmeyecek durumdaydı. Ufak tefek şeyleri olursa hastanelerimiz var orada. Şu an için sağlıklı şekilde gönderdik. Bir ay sonra kontrole çağırdık Ondan sonra yeniden planlama yapacağız” diye konuştu.

"Normal insan gibi hayatına evinde devam edecek"
Özkan, Asiye’nin Gaziantep’de olduğu sürece herhangi bir enfeksiyon riskinin olmadığını ve normal bir insan gibi hayatını evinde devam ettireceğini bildirdi.
Asiye’nin duymasında, yemesinde ve içmesinde bir sıkıntı olmadığını kaydeden Özlenen Özkan, yaralarının kapandığını ve saçlı derisini normale getirmek için müdahaleler yapacaklarını vurguladı.
Asiye’nin geldiği günden bu güne iyi gelişimler kaydettiğini belirterek, “Asiye el sallayarak ve mutlu şekilde gitti. Herhangi bir psikiyatrik bir desteğe de ihtiyacı yok” dedi.
AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete ise bir hastayı daha sağlıklı şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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