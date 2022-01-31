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Adem ÇETİN/ AKSEKİ (Antalya), (DHA)AKDENİZ'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya yolunda yeniden kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 50 santimi bulduğu, 1825 rakımlı Alacabel'de TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Akseki'de dün saat 23.00 sıralarında başlayan yağış sonrası ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, trafik akışında aksama olmaması için çok sayıda iş makinesiyle yolda biriken karları temizledi, tuzlama yaptı. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülerden yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. Alacabel'den TIR'ların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, ağır vasıta sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2022-01-31 14:53:42



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