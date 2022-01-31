Alanya'da heyelan; kaya parçaları yolu kapattı



Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinin Bayır mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Düşen kaya parçaları nedeniyle kara yolu, 5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Hafta sonu ilçede etkili olan yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran yağmurdan dolayı Alanya-Gündoğmuş kara yolunda, kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Bayır mevkisinde toprak kayması oldu. Yola düşen kaya parçaları, ulaşımı engelledi. Karayolları ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasıyla yol, 5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Bayır Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Yılmaz, "Gece saatlerinde yola kaya düşmüş. Sabah kara yollarına gerekli bilgiyi verdik, ekipler hemen müdahale etti ve yol açıldı. Zaten yol trafiğe tamamen kapalı değildi. Sadece büyük araçlar geçemiyordu. Karayolları'nın çalışması sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgenin temizliğini gerçekleştirdi. Şu an herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-01-31 15:42:26



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