Alanya Belediyesi’nden vatandaşlara çorba ikramı

Alanya Belediyesi Hacet Meydanı’nda kurduğu çadırda soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Alanya Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Hacet Meydanı’na çadır kuran belediye ekipleri, ikram çeşmesi ile vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak bir ikramda bulunan Alanya Belediyesi’nin ikram çeşmesini çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Vatandaşlar hem çadırda sıcak bir ortamda oturarak çorba içme imkanı bulurken, hem de bardakları ile çorbayı alabildiler.

3 gün boyunca süren çorba dağıtımında katılım yüksek oldu. Yüzlerce vatandaş Alanya Belediyesi’nin ikramından yararlandı.

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